بيان عاجل للسفارة العراقية في دمشق

أعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق انسحاب الوفد العراقي المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّةِ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة اتلانتا الأمريكية، أثناء إلقاء ممثل إسرائيل كلمته في المؤتمر.

وقالت السفارة العراقية في بيان لها : القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ممثل العراق في الاتفاقيَّةِ والوفد المرافق له، انسحبوا من قاعة المؤتمر أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته، وجاء ذلك حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

واتمت السفارة قائلة : خطوة الوفد العراقي هذه تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه والمذابح التي يقترفها هذا الكيان الغاصب بحق النساء والأطفال في غزة.