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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط أمريكي كبير يعلن خسارة إسرائيل حرب المعلومات

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع، بأن إسرائيل خسرت حرب المعلومات وإن بررت كل هجوم على حدة.

وحسب “نيوزويك”، قال ضابط في القوات الجوية الأمريكية شارك في مداولات داخلية داخل إدارة الرئيس جو بايدن ومناقشات مع نظرائه الإسرائيليين:”’جزء من المشكلة في النهاية هو غطرسة إسرائيل.. حتى بالنسبة لنا، في محادثات خاصة وصريحة، أشاروا إلى هجوم حماس المفاجئ، واستحضروا المحرقة، وألقوا باللوم على حماس، وأشاروا إلى أحداث 11 سبتمبر وجادلوا بتبرير لن يحدث مرة أخرى لهجمات حماس عمليتهم التي لا ترحم. الحقيقة البسيطة هي أن إسرائيل خسرت حرب المعلومات لأنها دمرت الكثير، حتى لو كان بإمكانهم تبرير كل هجوم فردي”.

بدوره، قال ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الأمريكية يشارك في تحليل الحرب، معلقاً على مدى صعوبة التوصل إلى حكم نهائي: “لقد كانت إسرائيل دقيقة في قصفها وتسببت في أضرار جسيمة للمدنيين”.

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وقال كين روث، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر في جامعة برينستون: “من الصعب تصديق أن مثل هذا الدمار واسع النطاق كان ضروريًا لمواجهة التهديد الذي تشكله حماس، وهو ما يعكس وجهة نظر يشترك فيها الكثيرون في الحكومة الأمريكية، وهي أن كان بوسع إسرائيل، وكان ينبغي لها، أن تتبع استراتيجيات مختلفة للقضاء على حماس”.

حماس إسرائيل غزة

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