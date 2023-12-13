استكمال أعمال الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الاستثمارية بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

و أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارى استكمال خطط التطوير والتجميل والرصف للحفاظ على البانوراما الجمالية التى يتم تنفيذها ، ولتكون عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

رصف الطرق

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه حيث تضمنت رصف إمتداد الكورنيش من ميدان مجدى يعقوب مروراً بالكاتدرائية حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتبة مصر العامة بطول ١ كم وبعرض متوسط ١٥ متر ، وبتكلفة ٤ مليون جنيه.

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال الأسفلت والبلاك أنترولوك ، والأرصفة والبلدورات ، موضحاً أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال الرصف بشارع المطار بطول 700 م2 ، وبعرض 8 متر وبتكلفة مليون جنيه ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التخطيط والأمن والسلامة للشوارع الرئيسية والداخلية .