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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يشكر مديريات الشباب والرياضة والمتطوعين والكيانات لدورهم الفعال بالانتخابات الرئاسية

اشرف صبحي
اشرف صبحي

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والمتطوعين والكيانات الشبابية، على دورهم الفعال في العملية الانتخابية، التي شهدتها مصر على مدار الثلاث أيام الماضية.

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وأكد الوزير أن مديريات الشباب والرياضة قامت بدورها على أكمل وجه، ونجحت في توفير كل سبل الدعم والراحة للناخبين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أن مديريات الشباب والرياضة والمتطوعين والكيانات الشبابية لعبوا دوراً مهماً في نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

ووجه "صبحي" الشكر لكل العاملين بمديريات الشباب والرياضة والكيانات الشبابية والمتطوعين على جهودهم المخلصة، وحثهم على مواصلة العمل، وتقديم كل ما هو مطلوب منهم، لتحقيق مستهدفات الوزارة.

وأضاف وزير الشباب أن مديريات الشباب والرياضة من خلال التنسيق الكامل مع الوزارة والإدارة المركزية للتعليم المدني علي مدار ٣ أشهر كاملة منذ إطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية وحتى فترة الانتخابات الرئاسية قامت بنشر الوعي الانتخابي بين المواطنين، من خلال تنظيم حملات توعية، ولقاءات مع المواطنين، وعقد ندوات تثقيفية.

 وزارة الشباب والرياضة أنشأت غرفة عمليات مركزية بالوزارة وربطتها بغرف عمليات داخل محافظات الجمهورية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتي أجريت داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

أشرف صبحي الشباب والرياضة

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