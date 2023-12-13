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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة الجهاد الفلسطينية: غزة لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

 أكدت حركة  الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغزة ان قوات النخبة الإسرائيلية تلقت هزائم وهم يحملون جثث قتلاهم.

وشددت الجهاد الإسلامي على ان غزة لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي والمقاومة ستجبره على وقف العدوان.

وأوضحت الجهاد الإسلامي انها لن تقبل بأي اتفاق سياسي بدون وقف كامل لإطلاق النار.

وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة.

وذكرت الحركة في بيان لها : ان هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة.

وقال البيان :إن هذا القرار المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وأتمت الحركة : ندعو الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجدداً إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
 

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