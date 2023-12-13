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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: معركة طوفان الأقصى وجهت ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه

صدى البلد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، اليوم الأربعاء، إن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة والمقاومة أسسا تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك.

جاء ذلك خلال، كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل. 

وأشار هنية إلى أن معركة طوفان الأقصى وجهت ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية.
 

وقال هنية إن الشعب الفلسطيني والمقاومة يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري.

وأضاف هنية أن كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها.
 ولفت هنية إلى أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا، مضيفاً أن كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرة المقاومة ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها.

ودعا هنية شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفا للاحتلال.

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