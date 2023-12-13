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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن المسئولين الغربيين واثقون من أن مفاوضات السلام هي السبيل الوحيد لحل الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "العديد من المسئولين في أمريكا وأوروبا، بما في ذلك المؤيدين الأقوياء لأوكرانيا، يعتقدون أن التسوية التفاوضية هي النتيجة النهائية المحتملة الوحيدة".

ولفتت إلي أن “زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تؤكد مخاوفه من أن الدعم الأمريكي سوف يجف تدريجيا”.

وتابعت: “لا يزال السياسيون في كييف يحلمون باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في عام 2024، لكن القيادة الأمريكية تعتبر الإستراتيجية الأكثر واقعية هي أن تتخذ القوات المسلحة الأوكرانية موقفًا دفاعيًا”.

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وأكدت “نيويورك تايمز”، أن هذا ضروري حتى يتمكن زيلينسكي من كسب الوقت ويكون قادرًا على تجميع جيش جديد للهجوم القادم.

أوكرانيا زيلينسكي أمريكا روسيا

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