هلاوس.. تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات حاخام إسرائيلي عن سيناء

شن الاعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على تصريحات حاخام إسرائيلي متشدد يتحدث كذبا عن أن سيناء جزء من إسرائيل، قائلا :"إسرائيل ليس لديها اراضي على الإطلاق، وسيناء مصرية من الآلاف السنوات".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن سيناء أرض مصرية كاملة السيادة وإسرائيل ليس لها اراضي بها، مشيرا إلى أنه:" يبقي حد يقرب من سيناء، وسيناء خط أحمر وأمن قومي، وخطاب مصر واضح في هذا الأمر".

شخص مجنون وعنده هلاوس وانتم مغتصبين للأرض

ووصف الإعلامي أحمد موسى، الحاخام الإسرائيلي، قائلا :"شخص مجنون وعنده هلاوس، وانتم مغتصبين للأرض، ومصر مش اي بلد وبطلنا كلام عن مصر، ولم تجروا إسرائيل من الاقتراب من سيناء".