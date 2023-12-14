أخبار التكنولوجيا| موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق..موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وداعا iPhone..موبايل سامسونج الجديد بأفضل كاميرا على الإطلاق

اتضح أن سامسونج قد تحتفظ بكاميرا التقريب 10x لهاتف Galaxy S24 Ultra بعد كل شيء.

وفقًا لتقرير من The Elec ، ستحتوي كاميرا Galaxy S24 Ultra على كاميرا واسعة الزاوية 200 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ، وتقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرات تكبير بصري 10x بدقة 10 ميجابكسل.

موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

يعد هاتف Oppo Find X7 Pro قادم قريبا، بناءً على كثافة التسريبات والشائعات الأخيرة، والآن نشر Ice Universe مخططًا مثيرًا للاهتمام على X، يظهر إعداد كاميرا تليفوتو مزدوجة المنظار.

شاومي تتهم هواوي بالغش والخداع

عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية الفكرية، تعتبر السرقة قضية أكثر تعقيدًا بكثير من السرقة المادية لشيء. لذلك، غالبًا ما أصبحت المحاكم ساحة معركة حيث يمكن أن تتحول القضايا البسيطة على ما يبدو إلى صراعات تستمر لسنوات. ومع ذلك، تجد العديد من الشركات نفسها في كثير من الأحيان في موقع المدعى عليه أو المدعي في المحكمة.

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة في عام 2023، أصبح من الصعب اختيار الأفضل. ومع ذلك، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء والشاشة والكاميرا والبطارية والتصميم والسعر، فإن أفضل الهواتف الرائدة في عام 2023 هي:

عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبح من الضروري اختيار هاتف يتمتع بأداء قوي وسعر رخيص.