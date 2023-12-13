الخارجية الأمريكية تزعم تقدماً بالأوضاع في غزة |تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لاحظت تقدما بالأوضاع من حيث كميات الوقود وتحديد أماكن لا تتعرض للقصف وفتح معبر كرم أبو سالم.



وزعمت الخارجية الأمريكية أن توحيد الضفة وغزة تحت حكم السلطة بعد إعادة تأهيلها هو الطريق الأمثل.



وتابعت الخارجية الأمريكية : "لن يحل السلام ننهي سيطرة حماس على القطاع غزة".

من ناحية أخرى، ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم.

وقال هنية إن المقاومة تقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وتثمن رسالته لمجلس الأمن.

ورحب هنية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.

وأكد هنية انفتاح المقاومة على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان.



وشدد هنية على بذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعب فلسطين.