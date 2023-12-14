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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة زوجة محافظ البحر الأحمر وتشييع الجنازة اليوم

صدى البلد

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، وفاة زوجته السيدة چيهان إبراهيم عمر، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة الظهر بمسجد آل رشدان.

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء الأربعاء، وفاة السيدة جيهان إبراهيم عمر، حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

موعد تشييع جنازة زوجة محافظ البحر الأحمر

قالت الصفحة الرسمية للمحافظة في بيان رسمي: “تنعى محافظة البحر الأحمر ممثلة في سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والعاملين وشعب المحافظة السيدة چيهان إبراهيم عمر، وأعلنت موعد تشييع جنازة زوجة محافظ البحر الأحمر وتُشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر اليوم الخميس، ويقام العزاء للرجال والسيدات بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبرى يوم الجمعة المقبل”.

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