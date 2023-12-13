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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو.. مُلثم يشعل النيران بسيارة ملاكي انتقامًا من صاحبها بسوهاج وصغير يُصاب باختناق

ما رصدته كاميرات
ما رصدته كاميرات المراقبة عن الواقعة بسوهاج

شهدت قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اشعال النيران بسيارة ملاكي مِلك أربعيني، من قبل شخص مُلثم، حيث ظهر في مقطع التقطته له كاميرات المراقبة بالمنطقة، وهو يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها.

نتج عن ذلك امتداد النيران إلى أحد المنازل التي تم صف السيارة التي اشتعلت بها النيران أمامه، كما أصيب طفل لم يبلغ سوى عامه الثاني من ربيع عمره، باختناق وصعوبة في التنفس، وتم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (أحمد علي- 43 سنة- ويقيم البلابيش بحري)، مفاده اشعال ملثم النيران في سيارته الملاكي.

وأرفق بالمحضر المُحرر رقم محدد، مقطع فيديو يظهر فيه شخص ملثم يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المشتبه بهم.

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