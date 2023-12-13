فريق «شباب يد الأهلي» يفوز على الزمالك في دوري المحترفين

حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وقدم خلالها لاعبو الأهلي مستوى مميز، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 39-33.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق، وهو ما يمثل دافعًا للاعبين من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.