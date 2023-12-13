استشهاد 7 فلسطينيين.. تواصل الهجمات الإسرائيلية على مواقع في جنين |شاهد

قُتل سبعة فلسطينيين اليوم الأربعاء وأصيب عدد آخر وسط استمرار العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"

مديرية التعليم في جنين قد أوقفت الدراسة بالمدارس

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 68 شخصاً في الحي الشرقي وبمخيم جنين.

وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة منازل في الحي الشرقي في جنين، الذي تم تطويقه بالكامل، بالإضافة إلى أربعة منازل أخرى في مخيم جنين، بحسب (وفا).

وكانت مديرية التعليم في جنين قد أوقفت الدراسة بالمدارس، وأعلنت التحول إلى التعليم عن بعد.