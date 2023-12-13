بعد توقف سنوات.. دولة عربية تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع سوريا

أفادت وزارة النقل الجزائرية، بأنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى الجمهورية العربية السورية مروراً بجمهورية لبنان وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.

وقالت الوزارة الجزائرية في بيان لها : “بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جرت إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي سورية ولبنان على الشكل التالي: الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءاً من 21 ديسمبر 2023"

وأشار البيان كذلك إلى أنه سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءاً من 9 يناير 2024 .

كما كشفت الوزارة عن استئناف الرحلات على خط الجزائر-مدريد-الجزائر بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع، في حين سيعرف خط الجزائر-برشلونة-الجزائر المرور من أربع (04) إلى سبع (07) رحلات في الأسبوع.