دولة خليجية تتعهد بـ 50 مليون دولار لغزة

أعلنت دولة قطر عن تعهدها بتقديم 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية، تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف.

كما تعهدت دولة قطر، خلال مشاركتها بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

وشاركت دولة قطر، اليوم، في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، ومثل دولة قطر في المنتدى، لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

