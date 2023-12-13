تغلب على النجم الأحمر..مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

حصد مانشستر سيتي بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا العلامة الكاملة، بعد التغلب على مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-2، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب راجكو ميتيتش.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا هاميلتون في الدقيقة 19، وأوسكار بوب في الدقيقة 62، وكالفين فيليبس في الدقيقة 85، بينما سجل ثنائية النجم الأحمر إن بيوم هوانج في الدقيقة 76 وألكسندر كاتاي في الدقيقة 90.

ورفع السيتي رصيده بذلك الانتصار إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الأخير.