مستشار برنامج المناخ العالمي: قمة كوب 28 نقلة نوعية.. فيديو

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، إن قمة المناخ كوب 28 التي عقدت في الإمارات شكل نقلة نوعية في اتفاقيات ومؤتمرات المناخ.

وأضاف الدكتور مجدي علام، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: صندوق الخسائر والأضرار سينشأ له سكرتارية دولية دائمة، وسيكون لديه ما يطلق عليه الصندوق الأخضر فيما يعد مساهمة من أكثر من جهة وأكثر من دولة على مدار العام".

وأشار: "كوب 28 حقق التزامين كان من الصعب الوصول إليهم، أولهم أن الدول المستخدمة للفحم والبترول كانت ترفض هذا النوع من الاتفاقيات، ولأول مرة دولة بترولية مثل الإمارات تتبنى عنوان رئيسي وهو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

واسترسل الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي،: "هناك تغيير في المواقف الخاصة بأنواع الوقود، وبدأت أنواع الوقود الطاقة الجديدة والمتجددة تفرض نفسها".