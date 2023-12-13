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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: الأولوية بالفترة الرئاسية الجديدة يجب أن تكون الحفاظ على مؤسسات الدولة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الأولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة يجب أن تكون خاصة بالحفاظ على مؤسسات الدولة وحفظ الأمن القومي القومي وحماية الحدود المصرية خاصة مع ما يحدث في غزة.
 

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وأكمل حلمي النمنم، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس،: يجب أن تكون هناك قوة عسكرية جاهزة في أي وقت وإعداد الجيش بدافعه عن سيادته وأرض هذه الشعب.

 

وشدد إبراهيم عيسى، أن المسألة الاقتصادية برمتها تحتاج إلى علاج خلال الفترة الرئاسية الجديدة ويوضع فيها حل جذري وتقليل فاتورة الاستيراد بقدر الإمكان، موضحا أنه ينبغي ايجاد حل للمسألة الاقتصادية وجعل الملف الاقتصادي على رأس الاهتمامات.

 

وأضاف  أن المشاريع التي بدأت ينبغي أن تستكمل، لافتا إلى أن أحد المرشحين الرئاسيين في برنامجه يقول أن المشاريع لابد أن تتوقف، قائلا: "المشاريع لازم تكتمل لوصول الخدمات إلى المواطنين".

حلمي النمنم الفترة الرئاسية الفترة الرئاسية الجديدة

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