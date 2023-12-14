باحث بالشأن الإسرائيلي: تزايد قتلى الاحتلال يمنع الجنود من المشاركة في الحرب

قال الدكتور محمد هلسة، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أنه لن يقابل بالورود في غزة التي يقصفها وينفذ فيها المجازر، ويعرف أنه حتى الآن لم يدخل بكثافة إلى معاقل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن تزايد قتلى قوات الاحتلال يمنع الجنود من المشاركة في الحرب، وكثير من المحللين الإسرائيليين قالوا إن دخول قوات الاحتلال البرية إلى خان يونس ليست نزهة، والجيش يدخلها بعقلية الانتقام وليس الانتصار، ولا يريد المجتمع الإسرائيلي أن يرى كل هؤلاء الجنود يعودون في توابيت.

وأشار إلى أن الاحتلال عندما أعلن أنه يواجه مقاومة عنيف هو يبرر الخسائر التي تلحق بصفوف جنود والقتلى الكثر الذين يسقطون في هذه المواجهة، فالاحتلال يعرف أنه لن يحقق أي انتصار وإسرائيل تتكبد ثمنا باهظا ومؤلما خلال الحرب في غزة، ونرى كيف انسحبت سرايا من الجيش.

مناطق الكثافة السكانية

أضاف أن الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية من 15 جنديا وسط غزة، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يعرف أن هناك تواجد للمقاومة في مناطق الكثافة السكانية العالية.