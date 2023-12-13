حلمي النمنم : الحاصل في غزة هزيمة للإخوان وتيارات الإسلام السياسي ..فيديو

تحدث الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، عن الأحداث في قطاع غزة.

وقال حلمي النمنم، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن ما جرى في غزة يقول أن حركة حماس نسيت أخطاء الربيع العربي التي تورطت فيها في مصر وسوريا وليبيا وانتبهوا أن هناك قضية فلسطينية وأن الطريق إلى فلسطين يبدأ من البلد نفسها.



وأضاف: "تأثير غزة نبه الرأي العام المصري لكمية المخاطر والمؤامرات التي تحاك حولنا وما يحدث كارثي"، لافتا إلى أن النضال الفلسطيني بدأ مع ياسر عرفات ومجموعته وكانوا في البداية اخوان ووجدوا أن هذا الطريق يضعهم في مصاف الصهيونية فانتهوا إلى نهاية وطنية.



وأشار: "اتهام مصر بخذلان القضية الفلسطينية جزء منه ابتزاز وآخر جهل بالقضية الفلسطينية وأن ترمي القضية على الآخرين، وحل القضية الفلسطينية من الداخل الفلسطيني ودورنا دعم الوجود الفلسطيني".

وتابع الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن ما حدث في غزة هو هزيمة للإخوان وتيارات الاسلام السياسي، مؤكدا أن 80% من المساعدات التي دخلت لغزة مصرية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

