عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مؤسسات الدولة وقفت على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الانتخابات الرئاسية اشتملت على التعدد، فهناك أكثر من مرشح كان لديه نفس الفرصة.

وأضاف "خليل"،  خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية" ten"، أن الانتخابات الرئاسية شملت وجود 3 مرشحين من الأحزاب، والمرشح عبد الفتاح السيسي الذي يعد مرشحًا عابرًا للأحزاب، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت متواجدة في حملات لـ 4 مرشحين في مناصب قيادية، وهذا الأمر ليس مصطنعًا، ولكنه حقيقي، يُعبر عن حجم التنوع والاختلاف في الحياة السياسية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة قامت بإدارة الانتخابات الرئاسية بحرفية شديدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة وقفت على مسافة واحدة من كل المرشحين ، خلاف أن كل المرشحين قاموا بإعداد مؤتمراتهم الانتخابية بكل حرية، كما  كان الإعلام محايدا، من خلال توفير نفس المساحة الإعلامية لكل المرشحين بشكل صادق.

الانتخابات الرئاسية كانت حزبية

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت حزبية وهذا كان يرُد على مقولة أن الأحزاب ليست موجودة على الأرض، فالحراك الذي حدث في الانتخابات الرئاسية كان حزبيًا بالأساس، مضيفًا أن مشهد التجمعات الشبابية في الانتخابات الرئاسية كان عبارة عن مسيرات نوعية تدعو للمشاركة، بدليل خروج الشباب من جميع الجامعات المصرية، والدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وليس بهدف دعم مرشح بعينه.

المرشحين النائب عماد خليل تنسيقية شباب الاحزاب الانتخابات الرئاسية الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخه.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2835 جنيها

يضحي بوقف نومه.. الكرملين يكشف عن كيفية تحضير بوتين لرحلاته الداخلية والخارجية

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل مستمرة في الحرب علينا بدعم أمريكي

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

ممنوع تعبر عن رأيك.. سوري يكشف لماذا هجر ألمانيا وأحب العيش في مصر

عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عدم تغير اسفنجة الصحون في هذا الوقت يسبب أمراض خطيرة

قد تنقذ الكوكب.. تفاصيل ظاهرة مفاجئة في أعلى جبال العالم

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

فيديو

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ