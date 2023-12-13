برلماني: مؤسسات الدولة وقفت على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الانتخابات الرئاسية اشتملت على التعدد، فهناك أكثر من مرشح كان لديه نفس الفرصة.

وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية" ten"، أن الانتخابات الرئاسية شملت وجود 3 مرشحين من الأحزاب، والمرشح عبد الفتاح السيسي الذي يعد مرشحًا عابرًا للأحزاب، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت متواجدة في حملات لـ 4 مرشحين في مناصب قيادية، وهذا الأمر ليس مصطنعًا، ولكنه حقيقي، يُعبر عن حجم التنوع والاختلاف في الحياة السياسية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة قامت بإدارة الانتخابات الرئاسية بحرفية شديدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة وقفت على مسافة واحدة من كل المرشحين ، خلاف أن كل المرشحين قاموا بإعداد مؤتمراتهم الانتخابية بكل حرية، كما كان الإعلام محايدا، من خلال توفير نفس المساحة الإعلامية لكل المرشحين بشكل صادق.

الانتخابات الرئاسية كانت حزبية

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت حزبية وهذا كان يرُد على مقولة أن الأحزاب ليست موجودة على الأرض، فالحراك الذي حدث في الانتخابات الرئاسية كان حزبيًا بالأساس، مضيفًا أن مشهد التجمعات الشبابية في الانتخابات الرئاسية كان عبارة عن مسيرات نوعية تدعو للمشاركة، بدليل خروج الشباب من جميع الجامعات المصرية، والدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وليس بهدف دعم مرشح بعينه.