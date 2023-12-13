مينفعش تبقي كدا.. طارق الشناوي يوجه رسالة لـ حلا شيحة لهذا السبب

رد الناقد الفني طارق الشناوي على اعتذار الفنانة حلا شيحة لجميع فناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن، قائلا: «حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم».

وأكد «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc ، أن حلا شيحة موهبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهود لايكفي فقط الموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تماماً.

يجب أن يكون لديها اقتناع مطلق

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي ، إلى أنه يجب حلا شيحة أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلابد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولابد من ان تؤدي كل الأدوار ولاينبغي أن تكون نصف رجعة أوشبه منسحبة.