هيبقى فريسة.. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على مباراة الاتحاد

علّق ماهر همام نجم الأهلي السابق علي مباراة الأهلي واتحاد جدة القادمة في كأس العالم.

وكتب “همام” من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "معلومة صغيرة الموسم الماضي في نسخة كأس العالم الأهلي فاز على اوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة مع الرأفة.

والهلال السعودي فاز علي الجزيرة الإماراتي بـ ستة أهداف لهدف .. وقتها الإعلام والجماهير خرجت تتكلم إن الهلال هيفوز علي الأهلي بكل سهولة وهيبقي فريسة سهلة للفريق السعودي، لكن لا تأمن مكر نسر الأهلي الذي فاز علي الهلال برباعية ساحقة كانت من الممكن أن تزيد أضعافًا 💪🏻

المُلخص خليك في ضهر فريقك واوعي في يوم من الأيام تقلق منه لأن ده الأهلي ".



ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.