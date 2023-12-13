الجامعة العربية : مشاورات مصرية لتغيير الموقف الإسرائيلي والأمريكي بشأن غزة

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه هناك 13 عضواً بمجلس الأمن صوتوا لصالح وقف إطلاق النار ضد الولايات المتحدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة حاولت تقديم تعديل على قرار وقف إطلاق النار في غزة ووصفت حماس بالمنظمة الإرهابية.

ماجد عبد الفتاح:153 دولة صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة



وأضاف ماجد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن هناك 153 دولة صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، وهذا يعبر عن الغضب الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية.



وأشار ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة إلى، أن مصر تجري مشاورات حالياً حول مشروع قرار بالأمم المتحدة يسعى لتغيير الموقف الإسرائيلي والأمريكي.