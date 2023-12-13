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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز تاريخي.. مانشستر سيتي يعادل رقم ليفربول في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

ختم مانشستر سيتي، مسيرته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بالتفوق خارج ميدانه على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-2.

وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح مانشستر سيتي، أول فريق إنجليزي يحقق 8 انتصارات متتالية في دوري الأبطال، سواء بمسماه القديم أو الحديث.

ونجح كالفين فيليبس في تسجيل أول هدف له رفقة المان سيتي في جميع المسابقات، وذلك في مباراته رقم 30 مع الفريق، كما سجل أول هدف له على مستوى الأندية في آخر 51 مباراة، منذ التسجيل في أغسطس 2021.

ونجح بيب جوارديولا في الفوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات لدوري الأبطال، للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، وذلك بحسب "سكواكا".

وأصبح مانشستر سيتي، ثاني فريق إنجليزي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ليفربول في موسم 2021-2022.

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