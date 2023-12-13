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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس.. القومي لعلوم البحار يناقش تعزيز عمليات مراقبة المحيطات لدعم التنمية بأفريقيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة استعدادًا لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام. 

جامعة عين شمس تنظم دوري كلية الآداب لكرة القدم

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلا في اللجنة الرياضية بطولة دورى كرة القدم، تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ا.د. حنان كامل عميد الكلية، وإشراف ا.د. محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة ا. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب والطالب حلمي أحمد رئيس الاتحاد، ونائبته ولاء تيسير.

صيدلة حلوان تنظم حملات للتبرع بالدم.. والعميد: تتيح فرصة للطلاب لتطبيق ما يتعلمونه

نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان  بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية بأسباب بعض أمراض الدم كانيميا نقص الحديد ونقص فيتامين ب12 وأنيميا الفول وكذلك اليرقان الكبدي.

تعرف على نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية نتائج مسابقة أوائل الطلبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية للبنين والفتيات، للعام الدراسي 2023/2024، والتي أجريت من خلال توجيه عام التربية الاجتماعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية.

لعرض الابتكارات الرائدة والمستقبلية.. دورة جديدة لـ«Nano Science Day» بجامعة الجلالة الأهلية

نظم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بمجال العلوم الأساسية في جامعة الجلالة، الدورة الثانية من "Nano Science Day"، استمرارا للنجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى، في إطار السعي الدائم لتعزيز التفاعل العلمي وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال النانو تكنولوجي.

COP28.. القومى لعلوم البحار يناقش تعزيز عمليات مراقبة المحيطات لدعم التنمية بأفريقيا

نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد جلسة علمية في إطار فعاليات مشاركة المعهد بمؤتمر المناخ  COP28 داخل جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء، لتسليط الضوء على أهمية تطوير شبكات رصد المحيطات ومراقبتها، لجمع البيانات الخاصة بالتيارات البحرية ودرجات الحرارة والتنوع البيولوجي والتلوث، مع مناقشة الرؤى الأساسية للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، والتأهب للكوارث، والتكيف مع تغير المناخ.

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قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

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