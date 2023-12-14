شبانة: إذا كان اتحاد جدة العميد فالأهلي اللواء

أكد الإعلامي محمد شبانة، ثقته في انتصار الأهلي على اتحاد جدة السعودي خلال مواجهة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، مبشرًا جماهير عميد الأندية السعودية بأنهم سيسمعون كلمة (هارد لك) بعد نهاية المباراة، مشيرًا إلى أن الأجواء رائعة في معسكر الفريق الأحمر بجدة، وهناك حالة تركيز شديدة بين جميع اللاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "عندما يكون لاعبي الأهلي في حالة تركيز شديدة، فلا خوف على الفريق، واللاعبين لا يرون أي تفاصيل صغيرة فقط يركزون على الانتصار، والمقارنة بين الأهلي والاتحاد في صالح الفريق الأحمر الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة ولعب في كأس العالم للأندية 9 مرات".

وأضاف: "الأهلي هو عميد أندية قارة إفريقيا ومحطم كل الأرقام القياسية داخل القارة، وإذا كان اتحاد جدة هو عميد الكرة السعودية، فأن الأهلي هو (لواء) الكرة العربية، وبالنظر إلى أن فريق الاتحاد لديه لاعبين مميزين مثل بنزيما وحجازي ورمارينيو وغيرهم، لكن لياقتهم البدنية ليس بنسبة 100%، وفي الشوط الثاني أمام أوكلاند سيتي كان هناك تراجع واضح في الأداء، ولذلك على لاعبي الأهلي أن يلعبوا الـ90 دقيقة بقوة بدنية ثابتة".

وواصل: "روح لاعبي الأهلي في الملعب سترفع المعدل البدني بنسبة 900%، وهو المطلوب من نجوم الفريق الأحمر، وأنا لست قلقا من نجوم الاتحاد سواء بنزيما أو كانتي الذي انضم للفريق ولم يقدم مستوى مميز، بل كان طارق حامد أفضل منه وقاد الفريق للفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.. في النهاية لا يشغلني لاعبي اتحاد جدة، وما يشغلني فقط هو الروح والتركيز واللياقة البدنية المميزة للاعبي الأهلي، وحال تواجدها فأنا متوقع فوز الأهلي 3-1".

وأكمل: "هناك البعض سيبني توقعاته على نجوم اتحاد جدة الموجودة في صفوف الفريق، والفريق السعودي كان يعاني دفاعيا في غياب احمد حجازي وهو لاعب مصري، ومع عودته مؤخرا تم ضبط إيقاع الخط الخلفي إلى حد ما، رغم ان الفريق يضم عناصر كثيرة، ولكن المعدن المصري معروف، ولو ظهر محمد عبدالمنعم بمستوى قوي في اللقاء، فلا نرى كريم بنزيما والذي تألق أمام أوكلاند سيتي المتواضع دفاعيًا".

وأكد: "أول (هارد لك) ستقال لنادي اتحاد جدة السعودي أمام الأهلي بعد مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية".