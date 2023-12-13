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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجامعة العربية: الدول الممتنعة عن التصويت لوقف إطلاق النار تتجنب الصدام بأمريكا

ماجد عبد الفتاح
ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه الدول الممتنعة عن التصويت لوقف إطلاق النار في غزة تحاول تجنب الدخول في صدام مع أمريكا و إسرائيل.

 رئيس بعثة الجامعة العربية: أمريكا أصبحت معزولة أكثر عن العالم

 

وأضاف  ماجد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه بعد أحداث غزة و الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت أمريكا معزولة أكثر عن العالم.


وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة إلى، أن هناك 13 عضواً بمجلس الأمن صوتوا لصالح وقف إطلاق النار ضد الولايات المتحدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة حاولت تقديم تعديل على قرار وقف إطلاق النار في غزة ووصفت حماس بالمنظمة الإرهابية.


وأكد ماجد عبد الفتاح ، أن هناك 153 دولة صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، وهذا يعبر عن الغضب الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية.


وتابع  رئيس بعثة الجامعة العربية، أن مصر تجري مشاورات حالياً حول مشروع قرار بالأمم المتحدة يسعى لتغيير الموقف الإسرائيلي والأمريكي. 

الجامعة العربية بعثة الجامعة العربية الولايات المتحدة المنظمة الإرهابية حماس

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