برلماني: نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات، مضيفا "المصريين أبهروا العالم كعادتهم.. وأكدوا وقوفهم صفا واحد خلف دولتهم".

وأضاف السادات، فى بيان له، أن هذا المشهد أكد حرص المصريين على رسم مستقبل أفضل لوطنهم ولأولادهم، فضلا عن ارسال رسالة قوية للعالم مفادها أنهم يعملون جيدا كم التحديات والصعوبات التي تحيط بيهم من كل جانب وأنهم بجانب دولتهم وقيادتها ومؤسساتها".

وأشار السادات إلي الدور الذي قام به حزب مستقبل وطن منذ بدء الدعاية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حتى توقف الدعاية وحث المواطنين على النزول والمشاركة.

ونوه بأن هذه الانتخابات ستشكل علامة فارقة فى تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر، موجها الشكر للشعب المصري على ممارسة حقوقه الدستورية من خلال مشاركته فى العملية الانتخابية.

ووجه عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على الدور الذي قامت به فى إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والإشراف عليها، وأكدت نزاهتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما أوجه تحية شكر وإجلال للقوات المسلحة والشرطة على جهودهم فى تأمين العملية الانتخابية.