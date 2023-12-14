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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية الفرصة الأخيرة لـ كولر مع الأهلي .. تفاصيل

كولر
كولر

 

أكد إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة كأس العالم للأندية 2023، هي الفرصة الأخيرة للسويسري مارسيل كولر مع الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "النادي الأهلي يضع بطولة كأس العالم للأندية، مقياس لمصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل استمراره أو رحيله خلال المرحلة المقبلة".
 
وأضاف : "وتتردد الأصوات داخل النادي الأهلي ومجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، أن النادي قام بعمل جميع الأشياء وتوفير كل الأمور التى طلبها كولر من أجل تحقيق النجاح".

وواصل : "مسؤولو النادي الأهلي يروا أنهم قاموا بعمل التعاقدات التى طلبها كولر ومن بينهما أنتوني موديست صاحب ال 35 عام والذي فشل حتى الآن مع الفريق بجانب أيضًا التعاقد مع الأرجنتيني كارلوس بيرينجر كمساعد في الجهاز الفني هذا الموسم، رغم أنه ليس هناك أي فارق ظهر على الفريق".

وأكد : "مسؤولو الأهلي ينتظروا ظهور الفريق في كأس العالم للأندية، من أجل حسم مصير كولر الذي أصبح على صفيح ساخن خلال الفترة الأخيرة".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه : "بالرغم من كل ذلك ما جاء هذا الموسم هو خسارة الفريق بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة ثم دوري السوبر الإفريقي".
 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مقرر إقامتها يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي.

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