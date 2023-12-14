شبانة: تحفيز لاعبي الأهلي مهمة الخطيب وكل الموجودين في البعثة

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان تحفيز لاعبي الأهلي قبل لقاء الاتحاد السعودي، أصبحت مهمة كل الموجودين مع بعثة الفريق الأحمر في السعودية، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة، ومحمد شوقي عضو مجلس الإدارة، حتى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "اللعب بشكل جيد طوال المباراة، يستلزم وجود لياقة بدنية قوية على مدار الـ90 دقيقة، والأهلي مرعب لكل أندية السعودية، والجميع يعلم قدره وقيمته، ونتذكر ما حدث في لقاء الهلال والفوز الكبير، وكان قبلها هناك مناوشات جماهيرية كثيرة".

وأضاف: "الجمهور السعودي يتحدث دائمًا عن التاريخ، ولكن جمهور الأهلي لديه الحاضر، وأول هارد لك ستكون للنادي السعودي يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً، وفي النهاية كلنا أشقاء".

وواصل: "الأهلي قادر على إعادة الدفة لصالحه في لقاء اتحاد جدة، وثقتي كبيرة في انتصار الفريق".

وأتم: "الأهم التركيز والروح واللياقة البدنية من جانب لاعبي الأهلي في هذه المباراة".