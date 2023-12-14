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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الاستثمار السعودي: أولويتنا توفير فرص عمل للمواطنين دون المساس بالتنافسية

صدى البلد

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن المهارات البشرية المطلوبة لتنفيذ رؤية 2030 وطرق توفيرها في المملكة.

وأكد الفالح، خلال جلسة شارك فيها في المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض، على أهمية الشراكة بين تطوير رأس المال البشري والمجالات الاستثمارية من خلال إيجاد قيم مجتمعية وتنظيمات وتشريعات والتشجيع عليها.

وأشار إلى برامج عمل الوزراة وفرص توظيف السعوديين كأولوية، مع أهمية تعزيز التنافسية في القطاعات الاقتصادية، بحيث تكون داعما لهذه السياسات ومحفزا لتوطين الوظائف.


وتطرق إلى إنشاء شركات وطنية بارزة في عدد من المجالات التي تدعم الاستدامة التنافسية على مستوى إقليمي وعالمي وتوفر بيئة تنافسية بمنظومتها وقدراتها العالية بالمملكة.

وبين أن المزامنة العالية بين مسارات العمل في المملكة وتغذيتها بالكوادر البشرية العاملة والماهرة بالتوافق مع منظومة تعليمية وتدريبية تنتج رأس المال البشري.

وانطلقت امس الأربعاء أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

ويشارك في المؤتمر الذي يمتد على مدار يومين 2000 شخص من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية.

ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل هو الفعالية الأولى من نوعها التي تسعى إلى توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لبحث أوضاع السوق واستشراف مستقبله، وإيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تنظيمها للمؤتمر إلى العمل على تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز مستوى جاذبيته وتنافسيته عالميا، كما تسعى إلى توحيد الجهود العالمية للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة أوضاع السوق وتعزيز قدراته.

الاستثمار السعودى البنك الدولي التنمية الاجتماعية السعوديين القطاعات الاقتصادية الكوادر البشرية

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