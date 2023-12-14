عمرو الحديدي: الأهلي قادر على الفوز أمام اتحاد جدة في مونديال الأندية

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني هو جزء من أداء الفريق، ولكن على اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم، ويلعبوا بروح عالية في لقاء اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي سنة 95 نجح في الفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف، وقدم الفريق وقتها مباراة كبيرة للغاية على جيل قوي.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "التاريخ دائمًا متغير، والأهلي معروف تاريخه العظيم في قارة إفريقيا وكذلك على مستوى العرب، والفريق توج بالعديد من الجوائز من جانب الاتحاد الإفريقي، كما أن مارسيل كولر دخل في منافسة ضمن أبرز المدربين عالميًا، بفضل النادي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي كان متفوقًا في الموسم الماضي بسبب الجوانب البدنية والجماعية في الأداء والروح العالية التي ظهر عليها في مباريات كثيرة، وفي البطولة السابقة قدم مستوى مميزا أمام ريال مدريد وكان قادرًا على تحقيق أفضل نتيجة، لكنهم أضاعوا العديد من الفرص".

وواصل: "الأهلي سيحظى بدعم جماهيري كبير في ملعب الجوهرة، وكان متوقعًا مواجهة نادي اتحاد جدة، ويجب أن تكون حالة التركيز كبيرة، وأتمنى فوز الأهلي بثلاثية نظيفة، وعدم استقبال أي أهداف، وسيكون لكل لاعب دوره المهم في تلك المباراة".

وأتم: "محمد عبدالمنعم سيلعب على بنزيما، وعليه التركيز في مراقبته جيدًا، ولا يجب ارتكاب أي هفوات مطلقا".