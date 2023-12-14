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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عن موقف رحيل أحمد عبد القادر لصفوف الزمالك

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

 

كشف إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر في يناير.

 وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "في ظل وجود مفاوضات خلال الفترة الاخيرة من جانب بعض وسطاء نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي".

وتابع : "حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة استفسار من بعض الوسطاء مع الزمالك من اللاعب ومن المقربين له، عن موقفه من الانتقال للزمالك، حال رحيله عن صفوف الأهلي".
 
وواصل : "وجاء ذلك بعدما ظهر عبد القادر ضمن أبرز المرشحين بقوة داخل نادي الزمالك، ولكن أكد مصدر مقرب أن اللاعب لم يغلق هذا الباب بشكل نهائي".

واتم إبراهيم سعيد حديثه قائلًا : "أحمد عبد القادر لم يقرر مصيره حتى الآن، ولكن الأقرب هو الرحيل عن صفوق النادي الأهلي، وفتح باب مفاوضات مع الزمالك".

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