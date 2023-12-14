مفاجأة عن موقف رحيل أحمد عبد القادر لصفوف الزمالك

كشف إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر في يناير.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "في ظل وجود مفاوضات خلال الفترة الاخيرة من جانب بعض وسطاء نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي".

وتابع : "حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة استفسار من بعض الوسطاء مع الزمالك من اللاعب ومن المقربين له، عن موقفه من الانتقال للزمالك، حال رحيله عن صفوف الأهلي".



وواصل : "وجاء ذلك بعدما ظهر عبد القادر ضمن أبرز المرشحين بقوة داخل نادي الزمالك، ولكن أكد مصدر مقرب أن اللاعب لم يغلق هذا الباب بشكل نهائي".

واتم إبراهيم سعيد حديثه قائلًا : "أحمد عبد القادر لم يقرر مصيره حتى الآن، ولكن الأقرب هو الرحيل عن صفوق النادي الأهلي، وفتح باب مفاوضات مع الزمالك".