عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة حول رحيل زيزو عن الزمالك

زيزو
زيزو

 

فجر إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة بشأن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر داخل نادي الزمالك يكشف عن موقف إدارة النادي بشأن رحيل أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق، من أجل الانتقال إلى صفوف نادي الشباب السعودي".
 
وأوضح : "والد زيزو يضغط من أجل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك، وإدارة النادي تضع رقم خرافي للموافقة على بيعه إلي الشباب السعودي".

وأكد إبراهيم سعيد أن هُناك مصدر وأوضح في تصريحات خاصة لـ+90 أن والد زيزو يضغط بقوة على إدارة الزمالك من أجل الموافقة على رحيله في يناير.

وشدد : "الزمالك يستعد لبيع زيزو نجم منتخب مصد بمقابل مادي يصل إلى 20 مليون دولار، ولكن العرض الشفهي المقدم من الشباب قدره 8 ملايين دولار فقط".
 
وانهى إبراهيم سعيد حديثه : "إدارة الزمالك تصر على البقاء على خدمات زيزو من أجل أهميته الفنية وصعوبة تعويضه في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

ترشيحاتنا

خاف يفضحه.. طلب فدية وراء خطف "صغير" الخصوص وإنهاء حياته

أزارو وبادجي .. تعرف على المهاجمين المرشحين للانضمام للأهلي

قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تصرف عاجل من منظمي كأس العالم للأندية

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور

الأسباب وموعد الانخفاض.. هل ستستمر أزمة البصل فى السوق ؟.. الشعبة تجيب

وزير العمل: تتوفر بيئة لائقة وحماية إجتماعية لـ عمال مصر بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ