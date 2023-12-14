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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يرفض عرضا من الدوري السعودي.. تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

 

كشف إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، عن تلقي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، من أجل الرحيل في يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "نادي سعودي تقدم بعرض من أجل التعاقد مع قائد الزمالك شيكابالا، واللاعب يرفض هذا العرض".
 
وأوضح : "أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك مفاوضات شفهية من بعض الوكلاء مع قائد الفريق شيكابالا من أجل تسويقه والرحيل إلي دوري يلو السعودي (دوري الدرجة الأولي)".

وتابع : "شيكابالا رفض ذلك وسيوافق على العرض الجديد من أجل البقاء داخل نادي الزمالك الموسمين المقبلين وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة".

واختتم إبراهيم سعيد : "شيكابالا توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من أجل تمديد عقده لموسم آخر مع إمكانية إضافة موسم إضافي".

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