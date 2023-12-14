التفاف الشعب| برلماني: الانتخابات الرئاسية كانت رسالة للداخل والخارج.. فيديو

هنأ النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية، معقبا: "مشهد عظيم يظهر عظمة الشعب المصري".

وأضاف النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: الانتخابات الرئاسية أظهرت أن المصريين لديهم من الوعي والتمسك والمحبة للوطن بشكل كبير، لافتا: هذه الانتخابات كانت رسالة للداخل والخارج وهي أن الشعب المصري يلتف خلف دولته ومؤسساته.

وأشار: غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت تتابع الانتخابات الرئاسية، وكان هناك ملحمة داخل غرفة عمليات التنسيقية على مدار أكثر من 4 شهور، وكان هناك أكثر من 20 متابع ومتطوع تم تدريبهم بشكل مميز جدا".

واسترسل النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "تم تزويد النظام الإلكترونية للتنسيقية بغرفة للرصد والمتابعة المستمرة للانتخابات الرئاسية".