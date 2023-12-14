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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام اتحاد جدة في مونديال الأندية

الاهلي
الاهلي

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر يكونوا في حالة تركيز عالية عندما يخوض الفريق مواجهات صعبة مثل لقاء اتحاد جدة السعودي، مشيرًا إلى أن المنافس خسر العديد من المباريات على مستوى الدوري السعودي مؤخرًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "اتحاد جدة خسر من ضمك السعودي الذي يلعب له طارق حامد، وهو كان من أفضل اللاعبين في الفريق، ونونو سانتو كان متمسكًا بالإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، لكن التعاقد مع كانتي وفابينيو كان وراء رحيله في النهاية، لكن طارق كان يقدم مستوى مميزًا مع الاتحاد".

وأضاف: "فريق الاتحاد خسر العديد من المباريات في الدوري السعودي، ودائما ما يسقط أمام الهلال في الكلاسيكو، ودائما لا يفوز في المباريات الكبيرة، والمباراة أمام الأهلي ستشهد حالة تركيز شديدة من جانب اللاعبين، وهم يواجهون عناصر مميزة من الصف الأول في أوروبا انتقلوا للعميد".

وأكمل: "الأهلي في المباريات الأخيرة يتراجع بدنيا في الشوط الثاني، لكن الأمور ستكون مختلفة أمام الاتحاد، وعلى اللاعبين التعامل بشكل جيد، والتركيز في الضغط العالٍ والكرة الثانية، هناك بعض التفاصيل الصغيرة داخل المباراة يجب الاهتمام بها، خصوصا الكرات الثابتة والتمرير السليم والضغط بشكل مثالي على لاعبي الاتحاد".

وأشار إلى أن الأهلي حريص على تشريف الكرة المصرية، وكأس العالم للأندية هو تكريم للفرق المتوجة بالبطولات القارية، ولا أريد انتقاد اللاعبين حال الخسارة "لا قدر الله"، ودائمًا تلك البطولة يكون لها ذكريات رائعة للاعبين، والمشاركة فيها شرف كبير للاعبين، وفي النهاية الحظوظ متساوية بين الأهلي واتحاد جدة.

واسترجع حسن مصطفى ذكريات لقاء الأهلي والاتحاد 2005، وقال: "اتحاد جدة كان يضم لاعبين جيدين، وكان يواجه لاعبي الأهلي من وسط الملعب، وسيطرنا على الكرة كثيرا، لكن لم نستطع خلق فرص كثيرة لأنهم لعبوا مباراة دفاعية جيدة".

وأضاف: "أرى أن الأهلي قادر على اللعب بشكل دفاعي جيد، مع استغلال الهجوم المرتد، ولكن الضغط العالي على الاتحاد لن يفيد كثيرًا، كما أن الأهلي بدنيًا لم يصبح يضغط بالشكل الذي كان عليه في الموسم الماضي، ولكن الروح والتركيز سيساهمان في ظهور الفريق بشكل قوي، وحمدي فتحي كان يبذل مجهودا كبيرا على المستوى الدفاعي ويغطي خلف معلول، كان له دور كبير في الفريق، ورحيله مؤثر للغاية"

وحول توقعاته لتشكيلة الأهلي، قال: "محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور، بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا".

وتابع: "أفشة من أفضل اللاعبين ولديه بعض المزايا وبدأ يتطور هجوميًا ويشارك في الهجمات بشكل فعال، لكن أتوقع أن كولر سيلعب بـ إمام عاشور في وسط الملعب".

ووجه نصائح للاعبي الأهلي، قائلا: "يجب الضغط على مهاجمي فريق اتحاد جدة، ومقابلتهم بشكل قوي في وسط الملعب، ومنعهم من التسديد، واغلاق عمق الملعب قدر الإمكان، كما يجب مراقبة كريم بنزيما من أكثر من لاعب وغلق المساحة عليه، خصوصا أنه لاعب هداف ومحور الأداء الهجومي للفريق بشكل واضح".

وختم: "اتمنى فوز الأهلي على اتحاد جدة، حتى لو بهدف نظيف، خصوصا أن فريق الاتحاد لديه لاعبين مميزين وكلهم من عناصر الخبرة، ومدعومين بالجماهير وفي ملعبهم بجدة، وظهروا في المباراة السابقة في حالة تركيز شديدة، وبنزيما تحدث بشكل مميز عن النادي الأهلي، لكن المباراة متكافئة بين الفريقين".

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