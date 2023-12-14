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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد سعودي: فريق الشباب متمسك بضم زيزو مقابل 10 ملايين دولار

زيزو
زيزو

أكد عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي أن نادي الشباب السعودي ما زال متمسكا بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.


وقال عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" نادي الشباب السعودي يرغب في ضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك في يناير المقبل وليس نهاية الموسم الجاري والعرض المالي لنادي الزمالك قد يصل إلى 10 ملايين دولار لإنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي".


وأضاف: "زيزو يعد الخيار الأول لإدارة نادي الشباب السعودي في يناير المقبل على الرغم من تغيير إدارة النادي السعودي مؤخراً ".

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