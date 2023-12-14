ناقد سعودي: فريق الشباب متمسك بضم زيزو مقابل 10 ملايين دولار

أكد عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي أن نادي الشباب السعودي ما زال متمسكا بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.



وقال عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" نادي الشباب السعودي يرغب في ضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك في يناير المقبل وليس نهاية الموسم الجاري والعرض المالي لنادي الزمالك قد يصل إلى 10 ملايين دولار لإنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي".



وأضاف: "زيزو يعد الخيار الأول لإدارة نادي الشباب السعودي في يناير المقبل على الرغم من تغيير إدارة النادي السعودي مؤخراً ".