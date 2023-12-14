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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يوجه رسالة لجماهير الأهلي بسبب خالد بيبو.. فيديو

خالد بيبو
خالد بيبو

أكد الإعلامي هاني حتحوت، صعوبة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي يملك لاعبين لديهم خبرات لتلك المباريات الكبرى، مؤكداً أن الأهلي قادر على تقديم مباراة رائعة لتحقيق ميدالية في مونديال الأندية.

ووجه حتحوت، رسالة نارية لجماهير الأهلي التي تنتقد أداء خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد الصورة التي انتشرت لبيبو وهو يعاين أرضية ملعب تدريب فريق الأهلي بالسعودية قائلاً :« يا جماعة الخير أهدوا شوية ..ولا داعي للسخرية».

وواصل حتحوت، أن خالد بيبو من العناصر الهامة في فريق الأهلي، مطالبا جماهير القلعة الحمراء بدعمه خلال الفترة الجارية حتى يعود الاستقرار لفريق الأهلي.

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