باريس يان جيرمان يفلت من الإقصاء بدوري أبطال اوروبا

أفلت باريس سان جيرمان من شبح الإقصاء من بطولة دوري أبطال اوروبا بعد تعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء الأربعاء في ختام منافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.

وسجل كريم أديمي لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، وأدرك زاير إيمري التعادل للضيف الباريسي سريعا في الدقيقة 56.

رفع الفريق الألماني رصيده إلى 11 نقطة ليحتفظ بصدارة مجموعة الموت خلفه بي إس جي برصيد 8 نقاط لينتزع العملاق الباريسي بطاقة التأهل الثانية مستفيدا من هدية إيطالية.



ففي المباراة الثانية فاز ميلان الإيطالي على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1/2 في إنجلترا ليرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى 8 نقاط، ولكن باريس يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.