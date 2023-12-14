تأهل للدوري الأوروبي.. ميلان يفوز على نيو كاسل في دورى الأبطال

نجح ميلان الإبطالي في خطف فوزا قاتلا وبشق الأنفس من أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم جولينتون لنيوكاسل بالدقيقة 33، فيما عادل كريستيان بوليسيتش النتيجة للروسونيري بالدقيقة 59، قبل أن يضيف صامويل تشوكويزي الهدف الثاني لميلان بالدقيقة 84.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث بالتساوي مع باريس الذي حل ثانيا بفضل المواجهات المباشرة، ليودع ميلان دوري الأبطال ويذهب للدوري الأوروبي.



أما نيوكاسل، فتجمد رصيده عند 5 نقاط ليودع البطولة بعد تذيله جدول الترتيب.