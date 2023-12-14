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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في قصف على مدرسة بغزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت الإذاعة الفلسطينية منذ قليل، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة بشمال القطاع، قتل 6 أشخاص.

وذكرت الإذاعة أن القصف على المدرسة، الكائنة في بركة الشيخ رضوان، أسفر أيضاً عن إصابة عشرات آخرين.

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وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحرب في غزة، رغم "الضغوط الدولية" ضد هذه الحرب.

وقال نتنياهو في بيان مسجّل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة: "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك". وتابع: "أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضاً في ظل الضغوط الدولية".

غزة مدينة غزة الشيخ رضوان نتنياهو بنيامين نتنياهو

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