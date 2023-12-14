انتهاء الإيقاف .. معتمد جمال يطالب ثلاثي الزمالك بالتركيز داخل الملعب .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، ثلاثي الفريق، بعد انتهاء الإيقاف، وعودتهم للتدريبات الجماعية مع الفارس الأبيض.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، معتمد جمال تحدث مع الثلاثي بعد عودتهم للتدريبات وطالبهم بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية، بعد غيابهم عن التدريبات الفريق خلال فترة الماضية.

وتابع حتحوت، أن معتمد جمال طالب ثلاثي الفريق بضرورة التركيز الشديد داخل وخارج الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم وأن يبتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار حتحوت، خلال تصريحاته، إلى أن معتمد جمال حمل ثلاثي الفريق مسؤولية ما حدث، وأكد لهم أنهم أخطأوا في حق أنفسهم بسبب ما فعلوه وعليهم أن يقدروا غضب الجماهير والإدارة من تلك التصرف.

وواصل حتحوت، أن معتمد جمال طلب من أحمد فتوح وصبحي إنهاء أزمة ملف تجديد عقودهم مع الزمالك حتى لا يثيروا أزمات من جديد وانهاء تلك الأزمة.