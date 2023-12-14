عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء الإيقاف .. معتمد جمال يطالب ثلاثي الزمالك بالتركيز داخل الملعب .. فيديو

فتوح وصبحي والزناري
فتوح وصبحي والزناري

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، ثلاثي الفريق، بعد انتهاء الإيقاف، وعودتهم للتدريبات الجماعية مع الفارس الأبيض.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، معتمد جمال تحدث مع الثلاثي بعد عودتهم للتدريبات وطالبهم بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية، بعد غيابهم عن التدريبات الفريق خلال فترة الماضية.

وتابع حتحوت، أن معتمد جمال طالب ثلاثي الفريق بضرورة التركيز الشديد داخل وخارج الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم وأن يبتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار حتحوت، خلال تصريحاته، إلى أن معتمد جمال حمل ثلاثي الفريق مسؤولية ما حدث، وأكد لهم أنهم أخطأوا في حق أنفسهم بسبب ما فعلوه وعليهم أن يقدروا غضب الجماهير والإدارة من تلك التصرف.
وواصل حتحوت، أن معتمد جمال طلب من أحمد فتوح وصبحي إنهاء أزمة ملف تجديد عقودهم مع الزمالك حتى لا يثيروا أزمات من جديد وانهاء تلك الأزمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

مفاجأة شركة السكر: نورد كيلو السكر للتجار بـ 23 جنيها

دعاء العام الجديد لجلب الرزق .. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال

الحبس والغرامة عقوبة التحرش بالإشارة والإيحاء في وسائل النقل وفقا للقانون الجديد

بيسكوف: احتكار أمريكا للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية أدى إلى تفاقم الصراع

أحدث أسعار نيسان باثفايندر في السعودية

المرافعة في إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لشرقة كادت تقتل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ