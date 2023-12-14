قائد اتحاد جدة السابق يحذر من خطورة الهجمة المرتدة للأهلي

تحدث سامي شاص قائد فريق اتحاد جدة السعودي السابق عن مواجهة الأهلي المُنتظرة الجمعة المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، مُحذرا الفريق السعودي من القوة الهجومية للأهلي.

قال سامي شاص في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "الأهلي يملك الخبرات المميزة، ولاعبين مميزين لديهم خبرات وأكفاء، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي اتحاد جدة فريق كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة"

وأضاف: "أحمد حجازي قيمة فنية كبيرة في اتحاد جدة وعودته تمثل قوة إضافية للفريق"

وعن نقاط ضعف اتحاد جدة قال: "الهجمة المرتدة السريعة بالنسبة لخط هجوم الأهلي تُمثل العنصر الأخطر على الفريق السعودي، الأهلي يملك خط هجوم يتميز بالسرعة وأعتقد أن هذا يمثل خطرا كبيرا على اتحاد جدة"