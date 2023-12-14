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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحليم: الزمالك يحتاج لصفقات قوية.. وصعب التعاقد مع مدرب أجنبي

صدى البلد

 

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أنه سعيد للغاية بعودة محمود حمدي الونش لقائمة الزمالك أمام المصري بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن عودته مع أحمد حجازي في اتحاد جدة ستكون هامة للغاية خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مواجهة الزمالك أمام المصري من المباريات الصعبة بكل تأكيد، ودائمًا هي مواجهة قمة في الدوري وتعودنا على أنها مباراة حافلة بالإثارة والندية، مثل مواجهات باقي الفرق الشعبية".

وأضاف: "علي ماهر مدرب يلعب كرة قدم هجومية، ولاعبي الوسط لديهم ميول للعب الكرة نحو الهجوم، ولا يلعب بشكل متحفظ، لذلك اتوقع أنها مباراة ستكون قوية وممتعة بين الفريقين".

وأكمل: "الزمالك يسير بشكل طيب بعدما حقق 5 انتصارات متتاليية، ولاعبي الفريق استفادوا كثيرًا من المرحلة السابقة، خصوصا بعد تغير الأجواء ونتائج غير جيدة، وكان هناك تشكيك في قدراتهم، لكن الأمور تغيرت حاليًا وعادت الثقة لهم".

وزاد: "هناك أندية يجب عليها تجديد عقود لاعبيها قبل بعام كامل، لكن الزمالك لديه بعض المشكلات مثل أزمة القيد والتي يجب حلها سريعًا، لأنها أزمة (خانقة) لفريق الكرة، ويجب على اللاعبين أن يقدموا ما عليهم لكن الفريق يحتاج لبعض الصفقات الجديدة في يناير القادم.. ولكن أمر التجديد لبعض اللاعبين لا جدال عليه وشئ طبيعي".

وأشار إلى أن معتمد جمال يسير بشكل جيد، ولا يوجد ما يدعو حاليا للتعاقد مع مدرب أجنبي، إلا إذا تم حل أزمة القيد وإبرام صفقات قوية، وأصبح الفريق مكتمل، في هذه الحالة يمكن التفكير في مدرب اجنبي جديد، وأوسوريو كان خبير كروي، وقبله فيريرا لم نكن نتوقع أن تسوء النتائج معه بهذا الشكل قبل رحيله، لذلك الأزمة ليست في المدرب وحدها، يجب أولا حل أزمة القيد وتدعيم الفريق بالشكل المطلوب.

وأتم: "أتمنى انتصار الزمالك على المصري البورسعيدي ويستمر الفريق الأبيض في صحوته الأخيرة مع معتمد جمال".

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