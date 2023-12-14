نجم الأهلي السابق: مباراة أوكلاند ليست مقياسا لاكتشاف مستوى الاتحاد

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فوز اتحاد جدة السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح كأس العالم للأندية، ليست مقياسًا لاكتشاف مستوى الفريق.



وقال أحمد أبو مسلم في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية شرف كبير للكرة المصرية".



وأضاف: "اتحاد جدة يملك جودة لاعبين كبار، مثل كانتي وبنزيما وحجازي، لذا ستكون مباراة الأهلي أمامهم صعبة.. سرعة الأداء لدى فريق الاتحاد الآن ليست مثل قبل شهر سابق".



وتابع: "مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي ليست مقياس لاكتشاف مستوى الفريق السعودي".



وأكمل: "الأهلي يمر بأزمة حاليًا، إلا أن الفريق مازال يملك الحلول، والحصول على جوائز الأفضل من الكاف تمنح اللاعبين دفعة معنوية".



وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا "قلق من ارتفاع جودة لاعبي الاتحاد، والأهلي لديه تذبذب في المستوى، إلا أن من مميزات الفريق الآن هي وجود خبرات سبق لها المشاركة في كأس العالم للأندية من قبل".