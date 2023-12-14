نجم الأهلي السابق يكشف علاقة تذبذب مستوى الأهلي بخالد بيبو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تذبذب نتائج الأحمر في الوقت الحالي، ليس لها علاقة بمغادرة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالفريق".



وقال أحمد أبو مسلم في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مغادرة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالأهلي ليس له علاقة بتذبذب مستوى الأحمر في الموسم الجاري".



وأضاف: "سيد عبد الحفيظ من أنجح من شغلوا منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، ولديه خبرات كبيرة، إلا أن أي أحد سيشغل هذا المنصب سينجح".



وتابع: "سيد عبد الحفيظ غادر الأهلي وهو مُتوج بجميع البطولات، وهذا تسبب في تضخيم الأمر بالنسبة للجماهير، إلا أن خالد بيبو اسم جيد ليشغل منصب مدير الكرة".



وأكمل: "النادي الأهلي يعمل على صناعة الكوادر، وخالد بيبو ضمن تلك الخطة، وهو لا يعمل بمفرده، بل هناك منظومة كاملة في النادي".



وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "تعليقات الجماهير تسبب ضغطًا على خالد بيبو، وأعتقد أنه سيحصل على خبرات سيد عبد الحفيظ بمرور الوقت".