عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف علاقة تذبذب مستوى الأهلي بخالد بيبو

خالد بيبو
خالد بيبو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تذبذب نتائج الأحمر في الوقت الحالي، ليس لها علاقة بمغادرة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالفريق".


وقال أحمد أبو مسلم في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مغادرة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالأهلي ليس له علاقة بتذبذب مستوى الأحمر في الموسم الجاري".


وأضاف: "سيد عبد الحفيظ من أنجح من شغلوا منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، ولديه خبرات كبيرة، إلا أن أي أحد سيشغل هذا المنصب سينجح".


وتابع: "سيد عبد الحفيظ غادر الأهلي وهو مُتوج بجميع البطولات، وهذا تسبب في تضخيم الأمر بالنسبة للجماهير، إلا أن خالد بيبو اسم جيد ليشغل منصب مدير الكرة".


وأكمل: "النادي الأهلي يعمل على صناعة الكوادر، وخالد بيبو ضمن تلك الخطة، وهو لا يعمل بمفرده، بل هناك منظومة كاملة في النادي".


وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "تعليقات الجماهير تسبب ضغطًا على خالد بيبو، وأعتقد أنه سيحصل على خبرات سيد عبد الحفيظ بمرور الوقت".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: لمسنا الحيادية والشفافية من القضاة المشرفين على الانتخابات المصرية

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بطريق أسيوط القاهرة الغربي

كريم بنزيما عن مواجهة الأهلي: نعلم أنها مباراة صعبة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 1888 شهيدا

عبر مصر.. السعودية ترسل طائرة المساعدات الإنسانية الـ 27 إلى غزة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار.. شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ