لاعب الأهلي السابق: التعاقد مع معتمد جمال بداية طريق النجاح للزمالك

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تعيين معتمد جمال مدربًا للزمالك هي بداية عودة طريق النجاح للأبيض.



وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك من الأندية الكبيرة في مصر، وهناك اتزان جيد في الفريق حاليًا، بالإضافة للنظام الإداري، ومجلس إدارة يملك رجال أعمال".



وأضاف: "خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك بعيد تمامًا عن مستوى نادي بحجم الزمالك، وشاهدنا ذلك بأعيننا عندما كنت في الجهاز الفني للبنك الأهلي".



وتابع: "بداية طريق النجاح هي ضم أحد أبناء الزمالك للفريق، مثل تعيين معتمد جمال مدربًا للأبيض، فأبناء النادي هم من يحملوه عند التعثر".



وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "أوسوريو كان يغير طريقة اللعب في كل مباراة، إلا أن معتمد جمال يعتمد على اللاعبين في مراكزها، وهذا أعاد الفريق لطريقه الصحيح".